第58屆金鐘獎戲劇類頒獎昨落幕，多部在新北取景拍攝的戲劇敲響金鐘，其中在萬里漁港拍攝的《村裡來了個暴走女外科》更是勇奪包括「戲劇節目獎」在內共4項大獎。新北市新聞局長張愛晶表示，協拍中心至今已協助劇組拍攝達6685次，未來將持續推展影視城市印象與質量兼具的多元劇作，讓更多國內外影迷看見新北之美。

新聞局指出，《村裡來了個暴走女外科》不只在迷人的萬里漁港拍攝，於去年上檔前還特與新聞局於國家電影及視聽文化中心舉行聯合特映會，剛出爐的金鐘視后蔡淑臻在該場特映會中，與支持影視產業不遺餘力的新北市長侯友宜聯合受訪時，還直說很享受在新北拍戲的時光，尤其對萬里漁港晚上「捕透抽」的絕美畫面印象深刻，希望有機會可以再做另外一部戲到萬里拍。

同為新北協拍作品的《人選之人—造浪者》也堪稱另一大贏家，笑納「迷你劇集獎」、「迷你劇集（電視電影）導演獎」等4項獎項，片中於新北市三峽介壽里活動中心、正義南路及光興街封街、瑞芳區道路、水湳洞漁港多處取景，也將如同台灣縮影的新北街景呈現在觀眾面前；另外，於坪林庫房弘道樓、坪林廉政研習中心 、新店大豐公園、寶高科技園區道路、三重舊碧華中學、舊蘆洲分局處取景的《模仿犯》也摘下「戲劇類節目創新獎」、「最具人氣戲劇節目獎」等4項獎項，這些得獎夯劇透過串流平台，都讓新北場景一一躍上國際螢幕。

張愛晶指出，協拍中心成立的目的，在於創造友善拍片環境，進而鼓勵國內、外影視團隊前往新北市取景拍攝，讓城市的美麗風光與人文底蘊為引人入勝的故事增色，打響劇作口碑同時提高城市能見度，活絡新北經濟與影視產業發展。