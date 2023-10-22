以色列今天表示，什葉派基本教義民兵組織真主黨升高攻擊力度，帶來「把黎巴嫩拖入戰爭」的風險。以色列黎巴嫩國界再度砲火相向，讓外界憂心衝突進一步擴大。

以色列國防軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）警告說：「真主黨（Hezbollah）…正把黎巴嫩拖入戰爭，一個對它毫無好處、盡是壞處的戰爭。」他說：「真主黨正讓情況日趨惡化。」

黎巴嫩真主黨與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）有堅定同盟關係。而哈瑪斯7日突襲以色列的行動造成至少1400人喪生，以色列官員表示，死者多數為平民。

以色列隨後對哈瑪斯控制的加薩（Gaza）發動報復性空襲，造成超過4300名巴勒斯坦人喪生，根據哈瑪斯治下衛生部說法，死者以平民居多。

以色列同時與真主黨隔著國界交火，康里克斯指控真主黨導致局勢進一步惡化。他說：「真主黨是在玩火，讓局勢進一步惡化。我們每一天看到愈來愈多的攻擊。」

他問說：「黎巴嫩真的願意為了加薩的恐怖分子，而危及黎巴嫩僅存的繁榮和黎巴嫩主權嗎？」他說：「這是黎國當局需要捫心自問和回答的問題。」

近來的交火已在黎巴嫩境內造成4名真主黨鬥士、1名「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad）成員身亡；真主黨反戰車砲火則導致3名以色列士兵受傷，其中1人重傷，另有2名泰國移工受傷。

真主黨第二號人物卡西姆（Naim Qassem）先前已出面警告，真主黨可以升高介入這場衝突。

有伊朗撐腰的真主黨，2006年曾與以色列打過一場毀滅性戰爭，造成黎巴嫩境內1200多人喪生，死者多為平民，以色列也有160人死亡，多數為軍人。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1121022