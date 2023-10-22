一名人妻與婆家同住，婚前父母給了她一間3房2廳的房子，做為嫁妝，目前出租收租金，但最近小叔要結婚，婆婆要她把房子給小叔住，她和老公討論要收多少租金，沒想到老公竟回「要收租金會不會太過分？怎麼沒想過你住這裡我們也沒跟你收租金？」讓原PO聽了不敢置信。

原PO今天在「匿名公社」指出，結婚嫁妝有一套3房2廳的房子，在她名下且是婚前買的，地點在桃園藝文中心附近，目前租人，租金2萬3算是她的私人財產，且她沒在工作，所以也是收入來源。目前她住婆家，跟婆婆、小叔一起住，最近小叔要結婚，婆婆突然問起她那間房，要她明年中租約到期後別租人了，把房子給小叔一家住。

原PO心想，要住可以租金總要付吧？於是找老公討論該跟小叔收多少，結果老公直接回「那是我們家人耶，你還要收租金會不會太過分？怎沒想過你住這裡我們也沒跟你收租金？」一席話讓原PO聽傻眼，「笑死，跟你結婚我住你家還要照顧你一家老小，然後沒收我租金是恩惠，所以我要把那房子免費給小叔用？」

對於原PO反被老公討租金一事，大批網友也看傻，「這聽到就可以準備離婚了」、「神邏輯，在你家當保姆你也沒給薪水啊，要算來算」、「以後房子會是小叔的」、「哇靠，奇葩一家人」、「這個男人可以放生了」、「馬上離婚」，還有人表示「你先生一直沒把妳當家人對待，而妳的嫁妝，也會變別人的。」