新竹縣政府積極推動長照2.0，提供多元整合性照顧服務，舉辦績優長照服務人員暨家有顧事家庭照顧者繪畫比賽，有12名長期照顧服務績優人員獲獎，家有顧事家庭照顧者繪畫比賽選出13名優勝者，21日透過表揚活動，讓民眾了解長期照顧服務。

獲得資深敬業獎的盧亮均，從事長期照顧工作逾15年，她以對待家人的態度，用愛心及細心服務每位長輩，亦會分享照顧經驗給個案家屬。盧亮均很開心獲獎，對她是很大鼓勵。

縣府首創將家庭照顧者支持服務，結合繪畫比賽畫出家有顧事，榮獲金獎的賴清純作品「牽手」，描述為「百年修得同船渡，千年修得共枕眠」。賴清純說，轉眼年過80，夫妻倆都已是髮蒼蒼，齒動搖，老伴自疫情及跌倒後，身體就大不如前，行動也不便，因此由他在家照顧，藉助長照2.0申請輔具才能稍妥安身。

五峰鄉的得獎者楊金妹，將天湖部落的悠閒景致創作於其中，五峰鄉公所得知，由公所民政課協助派用車輛，接送得獎者及受照顧者到場，一起接受這份榮耀。

社會處長陳欣怡表示，目前竹縣設有25家居家服務單位、18家日間照顧中心、2家小規模多機能中心、3家家庭托顧、10家交通接送單位、14家社區式服務交通接送單位、7家營養餐飲服務單位及4家家庭照顧者支持服務據點。

縣府每年編列社會福利預算持續成長，對於老中青幼與弱勢族群不遺餘力給予照顧，強化整合轄內各相關專業團體或跨專業領域，積極推動高齡友善城市，塑造支持長輩健康老化、活躍老化的友善環境。