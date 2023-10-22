保持良好口腔衛生對於預防牙齒損害至關重要，但小心早上吃錯食物也會對牙齒造成負面影響。對此，哈里私人牙科診所（Harley Private Dentist Clinic）的首席牙醫阿濟濟（Abel Azizi）表示，早上剛起床先別吃柑橘類水果、咖啡及含糖分的穀物或糕點，由於睡眠期間唾液分泌減少，導致口腔天然防禦能力降低，尤其是在刷牙之前更要避免。

根據英國《鏡報》（The Mirror）報導，牙醫阿濟濟指出，有3款很受歡迎的早餐食物，其實不建議剛起床就吃。首先是柑橘類水果，他說明，如柳橙、葡萄柚和檸檬等，皆含有可能削弱牙齒琺瑯質的檸檬酸，使牙齒更容易受到侵蝕或蛀牙；加上早晨唾液分泌量不大，減少了口腔對酸的天然防禦力，若此時再攝入此類水果，可能會加劇損害。建議選擇酸度較低的早餐，以保護牙齒琺瑯質和口腔健康，才是明智之舉。

其次是很多人早上提神必備的咖啡，阿濟濟提醒，咖啡具酸性，隨時間推移會逐漸侵蝕牙齒琺瑯質，特別在空腹、唾液不多時飲用，傷害更大；此外，咖啡的暗色素會導致牙齒變色，影響美觀。因此，為保護口腔健康，建議早上盡量減少飲用咖啡，喝完也要用水漱口，以幫助減輕影響。

最後是富含糖分的穀物和糕點，阿濟濟強調，其在口腔中為有害細菌提供有利的生長條件，從而產生酸侵蝕琺瑯質。當一早唾液量降低時，就吃此類食物，會加劇損害牙齒的風險。因此，選擇糖分較低的早餐替代品，有助保護牙齒琺瑯質，有益口腔健康。

此外，阿濟濟也分享保持良好口腔健康6招，包含飯後30分鐘刷牙、定期使用牙線、適當使用漱口水、咀嚼無糖口香糖、多攝取水分，以及食用含糖食物後，記得用水漱口。