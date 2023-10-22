台東縣政府主辦的「2023 SeMaSeNan台東電音派對」，21日晚間在台東森林公園登場，吸引超過3000人嗨翻天。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

「2023 SeMaSeNan台東電音派對」規畫有「魔幻泡泡派對」，大小朋友玩得不亦樂乎，現場歡笑不斷。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

近年來，電子音樂逆襲，在主流市場大放異彩，掀起電音風潮，台東縣政府也從2020年起舉辦電子音樂祭，今年首採「派對」模式辦理，主題名為「2023 SeMaSeNan台東電音派對」，取自卑南族語光芒之意，昨晚於森林公園登場，吸引超過3000人嗨翻天。

「2023 SeMaSeNan台東電音派對」21日晚間在腹地廣大的台東森林公園登場，陣容匯集國內外知名DJ，有來自台東在地的海盜娛樂、Keep Dance Studio、擁有台東阿美族與日本混血的大嘴巴團長「DJ 宗華」，而台灣知名女DJ Cookie則攜手來自日本的MC Saarah演出，另外還有華語電子療癒天團「原子邦妮」，以及自印尼的新星百大DJ「TOMSKY」和澳洲新銳雙人組DJ「Indigo Starlight」。

台東縣長饒慶鈴表示，電子音樂在近幾年的音樂市場中扮演重要的角色，無論是流行樂、搖滾樂甚至是古典樂，都會出現電子音樂的身影，且愈來愈常出現在日常生活中。

台東縣政府於2020年首次舉辦電子音樂祭，今年顛覆以往，採取「派對」模式辦理，並使用卑南族語「SeMaSeNan」作為活動口號，代表著照耀、閃耀、光芒，打造屬於台灣本土的電音派對。

饒慶鈴指出，今年活動改變以往的風格態度，不再僅是音樂祭，而是派對體驗，希望讓不同年齡、不同屬性的民眾，都可以一起來感受這個神秘好玩的電音世界。

「2023 SeMaSeNan台東電音派對」規畫有「活力創客市集」、「微露營派對」、「魔幻泡泡派對」、「沁涼泳池派對」等，吸引超過3000人到場同歡。