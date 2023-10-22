氣象署地震報告顯示，下午2時52分宜蘭縣近海發生規模4.5地震，震央在宜蘭縣政府東北東方16.7公里，地震深度78.5公里，各地最大震度為新竹縣3級，新北、宜蘭、桃園2級，花蓮、台中、苗栗、南投、彰化1級。

氣象署地震中心表示，14時52分的宜蘭近海規模4.5地震，由於深度有78.5公里，是深層地震，所以震波傳遞是比較近的地方震度低，較遠的新竹震度反而較高，達到3級，至於此次地震原因則是隱沒帶導致。

之後會不會有餘震？地震中心指出，因為地震深度深，後續餘震將不明顯，不必太緊張。