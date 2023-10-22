日本共同社今天報導，日本政府擬起用64歲的駐印尼大使金杉憲治擔任下任駐中國大使，正在就此展開最終協調。金杉憲治將是約7年來首位非來自日本外務省漢語研修班的大使。

據共同社中文網，多名日中外交消息人士透露了上述訊息，並指近期日本內閣會議將作出決定。

共同社分析，東京電力福島第一核電站處理水啟動排海後，中國全面暫停了日本水產品的進口，加上因間諜嫌疑被逮捕的安斯泰來製藥公司日籍男員工事件，圍繞尖閣諸島（釣魚台列嶼）的緊張等，兩國關係存在很多課題，新大使將面臨艱難局面。

金杉憲治於1983年入職外務省，負責對美國事務，曾任亞洲大洋洲局長和外務審議官（負責經濟）。

報導說，金杉憲治「信息收集能力受到好評，在2018年6月史上首次美朝（北韓）首腦會談時作為聯絡人員被派遣。他就任印尼大使後，在社交網站（SNS）上介紹公務等，大力進行了對外宣傳」。

現任日本駐中國大使垂秀夫於2020年11月就任。報導提到，最近兩任駐中大使都來自漢語研修班，上一任非漢語研修班的大使是2016年結束任期的木寺昌人。

香港商業電台引述分析說，在日中關係長期停滯不前之際，日本政府計劃委派「非中國專家」出任駐華大使，是希望突破僵局。（編輯：周慧盈/唐佩君）1121022