聯合國全球契約組織（UN Global Compact）2004年提出ESG是企業永續經營的績效指標，民眾可以通過增強對ESG原則的了解，以及在購買、投資和社會參與方面的選擇，來支持可持續發展和更為負責任的企業實踐。2023年網路口碑之星ESG獎項共分為科技、電子及工業、金融公司及居家生活消費，統一超商獲得居家生活類大獎。ESG能成為全民關注的議題，背後少不了這些企業默默推動才會引起全民重視，《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（2022/07/01～2023/06/30）整理「居家生活消費」企業的聲量排名！

像是統一超商在過去一年，透過積極減塑及回收政策，搭配回饋機制成功吸引民眾踴躍參與，成為眾多生活消費品牌的ESG聲量第一。之外，統一超商也鼓勵任用中高齡求職者，並舉辦不老店長體驗營，增加中高齡者求職者的評估管道，使中高齡友善就業聲量較前一年度提升2倍，善盡企業的社會責任。遠傳電信積極響應聯合國永續發展目標，自主開發全台首創的「遠距診療平台」及「能源管理系統，除了守護偏鄉居民的健康，也為全台超過1290所中小學，精準掌控用電，一年預計減少兩千多噸的碳排量。航空業為ESG共同努力，長榮航空將機上備品、毛毯，改使用廢棄回收的塑膠製作而成，另外也選擇添加永續航空燃油，以達到減碳的目標。

ESG行動需要你我一起

ESG（環境Environmental、社會責任Social、公司治理Governance）絕對是經濟、金融和社會發展的重要議題，與2021年整年度相比，統計至2023年10月4日， ESG討論成長約3.5倍，網路聲量超過25萬筆。但ESG絕對不僅是企業的責任，你我也要付出，幾個小動作就能讓永續概念融入生活中，愛護地球、關懷社會，每個人願意做出一點點的改變，就能大家拯救唯一的地球。

《網路溫度計》整理出2023年（2023/01/01～2023/10/04）網友討論最多的「輕鬆響應ESG的十大行動」，你也一起動起來！

No.10 參與社區營造

關注在地文化、理解社區的需求、參與社區志工服務，或是改善及維護社區環境，都是參與社區營造的方法。例如有些社區有許多獨居的銀髮族，透過志工的關懷與陪伴，使長者不再孤單，進而願意走入社區；針對想返鄉的青年，需多企業也提供支持及幫助，像是統一超商透過好鄰居基金會啟動「青年深根」計畫，提供門市作為青年們實戰場域；信義房屋的「全民社造計畫」，也致力台灣城鄉發展，有企業在後面當後盾，讓青年們能更順利實現地方創生的夢想。「社區營造」是地方永續發展的重要一環，共同投入社造行動，透過關懷和支持，一起從微小的地方活絡社區。

No.9 關心公益議題

公益議題從人文到環境議題相當的廣泛，例如身心障礙、兒童、動物保護，是最常受到大家關注的；另外，災難救助、銀髮族照護、偏鄉發展及環境生態保育，也是不容忽視的議題，除了企業及基金會的積極投入外，透過每個人一份簡單的關心及支持，更能將善的力量不斷傳遞出去，有網友分享「真正長期的關注議題才可以帶來改變」、「學生可能沒有很大力量，不過從此時就開始關心社會的各種議題，參與任何形式的社會運動，等到有力量的時候才會挺身而出」；當全民可以透過關心這些議題，不但可以提高社會的整體福祉、增加議題的討論熱度，更能促進社會的包容性。

No.8 搭乘大眾交通工具

政府及企業近幾年不斷在提倡減碳運動，其中搭乘大眾交通工具，就是從日常響應減碳的方法之一。根據經濟部能源局過往的估算，一般民眾若能每週選擇一天搭乘大眾交通運輸，全國每年可節省大約6.8億公升的汽油，大約可減少152萬公噸的二氧化碳排放，相當於造林3400萬棵樹，減碳的效益相當可觀；為了完成「2050淨零排放」的目標，交通部也將於明年起，投入協助客運業者將燃油公車汰換為電動公車。網友分享「能搭就會搭，減少開車或騎車，降低行車危安風險」、「捷運上除了不能吃東西之外能做的事情比自駕多太多了」，搭乘大眾交通工具，不但能愛護地球、改善空氣品質，還可以降低行車風險及利用時間處理其他事物，一個簡單的行動，共同響應節能減碳綠生活吧！

No.7 參與植樹造林活動

全球氣候異常、溫度不斷創下新高，使得整個地球都在沸騰，全球暖化狀況不斷惡化。為了共同實踐綠色行動，參與植樹造林的活動，也是愛護地球的方法。種樹是一個碳吸收的機制，透過光合作用將二氧化碳吸收，能有效減緩溫室效應；栽種多樣化的樹木，不但可以改善空氣品質、對抗氣候變遷，還可以幫助水土保持，但是如果種錯品種或種錯地方，恐導致民怨，甚至造成生物多樣性的危機，網友怨嘆「行道樹要看種類，黑板樹就很爛」、「種樹的地方比人行道寬不知道在幹嘛」；在倡導植樹護地球的同時，護樹行動也不容忽視，減少砍伐森林，愛護現有樹木，讓老樹健康生長也很重要。

No.6 垃圾分類與回收

這些年政府不斷倡導垃圾分類及資源回收的重要性，落實分類回收不但能降低垃圾量及垃圾處理成本、使資源循環再利用，還能延長掩埋場及焚化廠的使用年限。然而對於正確分類回收的觀念，民眾未必都清楚，例如在環保達人「金魚腦」的影片中，就發現許多人丟手搖杯時，時常連同吸管一起丟入回收，但是正確的回收方式，是將封膜及吸管投入一般垃圾，這是許多人容易犯的錯誤，有網友建議「若是政府宣導分類的舉例圖片能一一秀出，應該會讓多數人有提醒作用」。為了吸引民眾落實回收，政府及企業紛紛提出不同的活動，像是統一超商就設置多台智慧回收機，只要回收寶特瓶或廢乾電池，就能換取購物金，做環保還能拿回饋，是一舉兩得的例子。

No.5 參與淨山、淨灘活動

台灣山林資源豐富又四面環海，維護環境更是我們必須要認真面對的。許多企業紛紛認領海岸線，帶領員工及其親友一同進行淨灘行動，或是舉辦淨山健行的活動；以淨灘來說，2022年已達成新北海岸100%全認養的目標，共計81個單位參與，認養海岸長度達約34.2公里。透過清理山區、海灘和河岸地帶的垃圾及廢棄物，守護自然環境的純淨和維護生態系統，避免再出現吸管插進海龜鼻子、橡皮筋勒住動物皮膚內的恐怖景象，同時減少塑膠微粒經由食物鏈吃回我們的體內的機會。網友分享「勿以善小而不為」、「希望有一天不會再有淨灘活動，那代表已經沒有海洋垃圾需要撿。」，搶救地球必須集結你我的一份力量，為了健康永續的生活一起盡一份努力。

No.4 參與捐贈活動

在這個社會許多角落，有許多弱勢族群需要大家共同幫助及守護，包括動物保護、青少年兒童照護、老人關懷、身心障礙等等，除了付出行動擔任志工外，透過捐款給基金會及社福團體，也是實行ESG的行動。有一名網友好奇在PTT上發問，「不花錢的公益活動有哪些？」，網友回應「捐血、捐發票」、「捐二手物資」，想做公益其實很容易，像是統一超商門市設置零錢捐及點數捐款，也提供幫助弱勢家庭的愛心捐物。除了捐款，透過捐贈衣物、糧食、書本等，也能改善那些面臨困境的人的生活；當遇到突如其來的天災人禍時，你可以號召親友捐贈當地最迫切需要的必需品，依自己能力提供救援，例如藝人賈永婕在疫情嚴峻期間，積極募款捐贈醫院所缺的「救命神器」；吳鳳則在土耳其發生強震時，除了分享現場的畫面，也在臉書提供捐贈物資的相關資訊，呼籲及感謝大家幫忙。

No.3 支持再生能源

再生能源發展已成為國際趨勢，相較於化石燃料，再生能源是利用大自然的資源，在轉換的過程中不會產出其他汙染物，因此被視為減緩地球暖化的重要改革之一；根據台電的統計，111年全國再生能源發電量的效益，經算換可減少1000多萬噸的二氧化碳排放，網友分享「自從台灣大量鋪設太陽能板後，的確夏天尖峰時段的備轉容量就提高了」。當各大企業致力於以再生能源作為電力來源的目標，民眾除了購買再生能源家電，也可以裝置再生能源設施，如太陽能板及太陽能熱水器，這些行動等同於支持再生能源發展，一同推動能源改革。

No.2 減少資源、能源浪費

永續生活其實很簡單，像是隨手關電燈、關水，選購有節能、省水、環保等標章的家電、攜帶環保餐具，都是節能減碳的方法；避免糧食浪費及追逐快時尚，也能有效減少碳足跡。環保署表示，國內家戶廚餘產生量約占一般廢棄物之25%，廚餘掩埋處理的過程，也會產生二氧化碳，例如統一超商「i珍食65折」的活動，即是希望能減少剩食的問題，民眾購買時除了參與惜食的行動，還能節省荷包。近幾年快時尚成為一股風潮，然而每件衣服從製造原料、生產、運輸以及包裝，產生的碳排放量相當的可觀，根據外媒報導，時尚產業將近佔了全球碳排放的10%，到了2030年估計該產業碳排放可能增加50%，購買衣服時三思，避免穿幾次就丟棄，有網友表示「減少購買，或是珍惜物品就是最大環保」。

No.1 選擇永續生活方式及產品

永續生活意識抬頭，你我的一個簡單的選擇，就能將其落實於生活中。眾多品牌推出活動響應，例如許多美妝品牌就推出「空瓶回收」再生計畫，民眾除了用行動支持環保外，還能獲得優惠或購物金；另外也有許多產品標榜環保包裝、使用天然材質製造，希望達成環境友善的目標，像是統一超商就提供循環杯租借的服務，以減少一次性垃圾；2022年打造「離島減塑未來店」，將寶特瓶改成鋁罐、塑膠餐盒改成紙圓盒，透過包裝材的替換達到減塑。民眾在選購產品時也能多方了解、評估後，選擇減塑或環保產品，同時減少網購及外送的消費方式，減少不必要的包裝耗材，一起推廣永續發展。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年10月04日，共10個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『響應ESG行動』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。