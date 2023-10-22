最近天氣轉涼，冷氣即將「冬眠」，台電表示，入秋是保養冷氣的最佳時機，保養5步驟包括關閉總電源；清潔面板、外殼和出風口葉片；清洗冷氣內部框；沖洗濾網後陰乾；再重新開啟送風；台電強調，天變冷後不要只要關閉冷氣電源，清潔後也要讓冷氣運轉1至2小時，才能讓冷氣維持良好效能，明年使用才能更省電。

台電昨（21）日於臉書粉專指出，整個夏天冷氣都在運轉，累積不少髒污，隨著天氣轉涼，冷氣在停用前須先清潔保養，不能只是關閉電源就好，長時間不使用冷氣前，就是清潔保養的好時機。

台電表示冷氣冬眠前須清潔。（圖／翻攝自台電粉專）

台電曝保養冷氣5步驟，包括關閉冷氣總電源；清潔面板、外殼和出風口葉片；清洗冷氣內部框；沖洗濾網後陰乾；重新開啟送風。提醒清潔後記得開冷氣運轉1至2小時，吹乾冷氣內部殘留濕氣，避免濕氣影響運作及使用年限。

台電說，若在清潔過程，發現冷氣卡了很多灰塵或有發霉情況，建議請專業師傅清洗，讓冷氣維持良好效能，不僅可以用更久，明年吹冷氣也更省電。