第4屆亞洲帕拉運動會22日晚間於杭州開幕，中華隊亞帕運代表團接手亞運代表團19金20銀28銅氣勢，期待也能屢傳捷報，隨隊前往杭州的中華帕林匹克總會「公益親善大使」、愛爾麗集團總裁常如山，也呼籲台灣企業一同為體育出錢出力。

本屆亞帕運中華帕林匹克總會「公益親善大使」的愛爾麗總裁常如山，21日已隨隊出發全程為代表團助威，他認為，一般選手要投入體育已經非常辛苦，但這些亞帕運國手更必須要克服身心理的障礙和環境的侷限下上台比賽，強韌的生命力和堅強的意志力，感受到他們對運動的堅持和執著，比一般選手更值得肯定，因此也呼籲台灣企業「留德不留財」，一同支持台灣體育，做選手最好的後盾。

在所有的公益事業中，常如山首選體育，他解釋：「強國必先強身，要有好的全民體育才能有強大的台灣實力，但台灣政府的預算有限。台灣的企業潛力無窮，台灣光上市公司就有兩千家、上萬間企業，只要上市的每間公司拿出20萬出來，由企業贊助組成的體育基金，由體育署來規劃分配，就能成就很大的力量。」

常如山除了小學就是短跑高手，參與過排球校隊，學過空手道，並且自願進入涼山高空跳傘特勤部隊，至今還保持每周2到3天的運動習慣，主要從事泰拳和游泳的運動，他將自己視為體育人，盼喚起其他台灣企業一起投入公益和贊助體育，他呼籲：「『留德不留財』，即便你身上有幾百億，你生不帶來死帶不走，不過是數字而已，把這些財產運用到需要幫助的人，人生最快樂的反而是付出與奉獻，給人幸福給人希望給人方便，幫助人家才是最厲害的事。」