新業建設認養歷史建築台中文學館及文學公園，打造書香氛圍，新業創辦人穆椿松與文化局副局長曾能汀享受閱讀樂趣。(林欣儀攝)

新業建設認養歷史建築台中文學館及文學公園，打造書香氛圍。(林欣儀攝)

新業建設去年在台中文學館舉辦市集活動，大受好評，今年10月28日將再舉辦「小森旅集－新業有藝市」。(新業建設提供)

新業建設去年在台中文學館舉辦市集活動，大受好評，今年10月28日將再舉辦「小森旅集－新業有藝市」。(新業建設提供)

鼓勵文化資產再活化，台中市府開放民間企業認養維護，其中，新業建設認養歷史建築台中文學館及文學公園，結合木造建築打造書香氛圍，並將於10月28日舉辦「小森旅集－新業有藝市」市集活動，現場將有音樂表演、蕨類苔球及植物昆蟲DIY、森林祕境拍照區、50多攤小食與文創攤位，邀民眾體驗知性與趣味。

台中文學館過去是日治時期建造的警察宿舍群，經修復後成為台中文學重要交流據點，新業建設創辦人穆椿松說，文學館宿舍群保留完整，更有自然綠意環抱，新業2018年與市府合作，打造並認養文學館資訊亭的「格子書席」與榕樹下端景牆的「貓咪書席」，公司員工擔任侍書人、每周協助整理書籍，至今已6年。

凸顯文學館擁有1863坪綠地公園的自然環境特色，新業建設去年開始舉辦「小森旅集－新業有藝市」市集活動，今年邁入第2屆，穆椿松表示，文學公園內大小樹木上百棵，綠意中錯落著日據時代樸質優雅的木造建築，猶如都市中的森林小祕境；去年市集活動獲熱烈回響，今年再與文化局合作，邀大家感受文學館之美。

穆椿松強調，他是建築人、也是台中人，盼持續以專業增添台中內涵。今年的市集活動將於28日下午展開，當天將有音樂表演、蕨類苔球、植物昆蟲DIY、森林祕境拍照區及58個小食攤位與文創攤位，財團法人瑪利亞社福基金會也將公益設攤，盼分享愛與歡樂。

除市集活動外，新業建設每月都舉辦各式家族活動，今年邀請旅英國際藝術家優席夫、聆聽大自然的金曲音樂製作人吳金黛、全民大劇團等舉辦中大型講座與表演，另有「海廢玩藝術」的親子活動等。