新竹縣政府教育局為鼓勵青年參與社團活動、多元學習發展，串聯桃竹竹14個高中職漫畫研究相關社團，21日在遠百竹北店展開「奇幻夢想號 - ACGN青年的夢幻宇宙」漫研主題交流活動，現場學生紛紛展現創意，裝扮成喜愛的動漫角色，共同參與Cosplay盛會。

教育局副局長蔡淑貞表示，縣府對青年文化推廣不遺餘力，社團青年也十分積極參與，此次漫研社主題交流活動串連新竹縣市及桃園共計14組ACGN相關社團一起響應，十分難得。

喜愛漫研主題的青年展現創意Cospaly成為各種動漫人物，也藉此分享自己的二創作品互相交流，活動現場更設置巨型扭蛋機，將同學們的二創作品與「一番賞文化」結合，每顆扭蛋的內容物都是同學們精心設計的作品，每一「扭」都驚奇連連。

活動邀請兩位知名Coser梓官及鼬鼬yuyu，分享從業餘愛好者晉升為職業玩家的心路歷程，更大方傳授「出角cos」的妝髮祕笈，鼓勵社團青年發揮創意、勇於表現自我。

蔡淑真表示，新竹縣為鼓勵社團發展，不僅提供活動經費補助，該局更積極舉辦多元活動讓學生接觸不同的學習經驗，今年也打造了青年社團據點「Young Space」，免費提供縣內青年學子專業練團室、練舞室及多功能教室，讓竹縣的青年放心玩社團。

縣府今年擴大推動「校園社團創新推廣增能計畫」，持續辦理青年社團主題活動，10月將發佈流行嘻哈元素主題MV，11月將推出見習參訪及培力工作坊等，全方位滿足青年學子多元學習的期待。