第58屆金鐘獎於昨（21）日圓滿落幕，許多女星在紅毯上的造型令人驚豔，藝人楊繡惠也不落人後，曬出當天的禮服照，見她一襲優雅的純白禮服美翻紅毯，不過她卻自嘲「沒被評第一醜就開心」，許多網友盛讚她的造型，紛紛直呼：「阿姐超級美」

身為《最強綜藝秀》的固定班底，楊繡惠被胡瓜帶著一起走金鐘紅毯，一行人也成功拿下「綜藝節目獎」，入行滿40年的主持人胡瓜，上台領獎時感性發言，節目製作人也激動掉淚，笑稱每天都被瓜哥罵。胡瓜在慶功宴上，也感謝所有團隊的努力，讓每一集都精彩的像是特別節目。

楊繡惠身為團隊的份子，好心情全都藏不住，開心在臉書發出與獎盃的合照，表示自己抓到金鐘獎了，她昨（21）日晚間再PO出金鐘紅毯照，感謝金鐘造型的幕後團隊，文中她提到自己真的很不喜歡麻煩別人，直呼自己會麻煩人的話，「就表示我把你當自己人」，楊繡惠也不忘自嘲：「沒被評第一醜就開心了」。

當天楊繡惠以一襲雪白長裙出席金鐘紅毯，平口剪裁設計讓她小露香肩，看起來優雅又氣質。照片曝光後，立刻吸引破8千人前來按讚，留言區更是湧入大批網友讚賞，「你尚水欸內」、「很優雅端莊」、「阿姐超級美」、「下次繼續敲響金鐘」就連藝人張秀卿也告白「親愛的太美了啦」。