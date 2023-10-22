小玲與阿凱（皆為化名）透過友人介紹認識，之後2人常就股市交易以通訊軟體交流討論，小玲更委託對方協助代操股票；不料期間輸多贏少，待小玲決定收回證券戶時，阿凱竟私自放空萬海股票、放手一搏，但當天卻以漲停收盤，累積虧損加上借貸共計百萬，扣除陸續還款15萬元，法官判決阿凱須賠償85萬元。

判決指出，阿凱雖未具備證券相關證照，但小玲總稱呼他為「師傅」，常就股市交易標的、價格及賣出時機詢問對方，2021年5月更直接交付證券帳戶帳號及密碼，允由代為買賣股票，但短短20天就造成帳面虧損74萬5584元。

小玲略帶怒意傳訊表示，「對我來說股票賺的是多的，是零用錢，所以我不會賭的心態去拚，但對你而言，股票是拚翻身用的，所以你拚命砸，拚命丟，就怕輸；但也是這種心態造成你有賺就跑，輸了卻捨不得停損，對我而言停損比停利更重要，但你剛好相反，先休息吧！不讓你動是怕你賠更多，更無法承受。」

不料隔天，阿凱又透過帳戶賣空萬海股票，隨後因股票漲停，為避免違約交割，便於當日股市收盤前，以漲停價補券，造成損失27萬6657元。

開盤期間，小玲不斷提醒「慢，慢，慢，拜託，我真的很害怕，你不要一次下完，無損就快點回補吧，可以不要再空了嗎？」、「你空的點位太近了」、「你如果做多就好了，線(現)再賺超多錢」；阿凱自知無力回天，隨即傳送「對不起，是我辜負你的期望，我也自身難保，在跑路了，我今天違約交割」。

統計股票虧損加上借款，雙方事後談妥100萬元和解，但阿凱陸續還款15萬元後就未給付，讓小玲氣得一狀告上法院。

阿凱表示，是對方同意及授權而代操股票，投資本有風險，她應自負盈虧，且對方明知他僅為業餘股票投資人，仍授權代操股票，就損害發生亦有過失，應免除他的賠償責任。承審法官審酌後認為，兩人和解協議金額為100萬元，陸續還款15萬元後，最後85萬元仍需給付。可上訴。