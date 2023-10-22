台南市一名李姓男子出獄後不顧保護令規定，竟提汽油返家，以此威脅父母好方便伸手討錢。除做出明顯恐嚇，李男也曾往洗衣機裡倒入醬油、空燒電鍋，又或打開冰箱使食物解凍損壞、毀損家具等誇張行徑。法院經審理，認定李男違反保護令並判6月徒刑。

根據判決書，李男於2007年因強盜罪遭判刑12年。2014年，李男假釋出獄，未料隔年卻再犯詐欺罪遭警逮捕，後又重返牢獄生活直至2021年才刑滿出獄。然而多年的牢獄之災並未能讓他謹記教訓，自出獄返家後多次家暴父親，此期間李父即便已經聲請保護令但仍無濟於事。

李男由於經常無法向父母如願討錢，為此買來汽油並置放於家中桌上、往洗衣機塞滿衣物後再倒入醬油充當洗衣液、故意將冰箱打開讓食物腐敗等幼稚行為，直至拿到錢以後才甘善作罷休。

法院審理時，審酌李男上述行為已然三度違反保護令，另考量其服刑五年之內再行犯罪，最終判處6月徒刑。