樂天桃猿21日取得重要的一勝，今天回到桃園主場只要再贏就能確定拿下最後一張季後賽門票，不過昨天在守備時與隊友發生碰撞的林承飛因右腳腫脹下二軍，例行賽提前結束，今天游擊防區交給馬傑森。

桃猿今天做出2上2下異動，拉上馬傑森、今年二軍打擊王林智平，將林承飛、霍爾降下二軍。總教練曾豪駒表示，林承飛昨天右腳被撞到後有腫脹的情況，防護員評估這3場都沒辦法出賽，因此就直接把他降二軍養傷，若有闖進季後賽將可歸隊。

林子偉在結束杭州亞運中華隊任務後至今都還沒能歸隊一軍，原本教練團評估有可能在今天回歸，但賽前曾總仍說還沒，「子偉的整個狀況還沒有到我們所預期的，目前他守備沒問題，但打擊揮擊上還有點不舒服，還需要再等一下。」

至於林子偉是否能趕上季後賽，曾豪駒也無法給出確定答案，「還是要看他的狀況而定，需要再評估一下。」昨天桃猿拿下關鍵一勝、中止3連敗，在爭奪季後賽門票暫居上風，只要今天贏球就確定能夠搶下最後一張門票，曾總賽前並未特別多說什麼，只向大家說繼續努力，「大家都知道現在的狀況，每個人都知道自己該扮演的角色。」