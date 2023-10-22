桃園一名陳姓男子不滿阿強（化名）追求自己的女友，去年（111年）6月9日凌晨，透過Instagram得知邱姓女友與阿強在KTV唱歌，盛怒之下撂了2名少年，前往KTV附近埋伏。

在等待過程中，陳男與2名少年共謀分工，由陳男透過通訊軟體確認阿強與女友行蹤，在由陳男與蘇姓少年破壞阿強機車剎車系統，直到當天凌晨4時許，陳男等3人發現阿強出現，阿強因為剎車失靈將車停靠路邊，陳男衝架住阿強並毆打，2名少年分別拿匕首及鐵棍，往阿強頭部、腿部一陣亂打。

陳男見傷痕累累的阿強已無力反抗，想把阿強搬上自己的小客車，因為突然有路人經過，此時阿搶也掙扎反抗，3人只好就此罷手，隨即逃逸。阿強被圍毆砍殺大量失血倒臥在地，所幸有民眾即時報案送醫，才免於一死。

事發之後， 3人前往其中1名少年的租屋處，陳男為了逃罪，就拿匕首割傷自己雙手，再前往派出所報案指稱，捏造阿強騎機車追撞他的車輛還攻擊，雙方打鬥過程中受傷，並對阿強提出傷害告訴。

法院審理，陳男辯稱：我沒有殺人動機，我只是想傷害跟教訓他。辯護人指稱，陳男與阿強沒有深仇大恨，並沒有殺人犯意，使用的手段只是要教訓，並沒有殺人故意；就阿強的傷勢並不是只有重要部位，就醫時可以跟醫生陳述受傷部位，顯示其意識清醒，沒有生命危險，陳男車上還有一把西瓜刀可以下手，但並沒有這樣做。

法官審酌，依據現場照片顯示，阿強仰躺在路面，身上、頭部、腿部以及路面均血跡斑斑，尤其在頭部有大量出血，頭部所受傷勢並非皮肉傷勢，顯見受到猛力重擊，已有危及其生命之虞，若非及時送醫急救，恐危及生命。

法官日前依犯成年人與少年共同犯殺人未遂罪，判決陳男處有期徒刑8年6月；又犯誣告罪，處有期徒刑5月，可易科罰金。可上訴。