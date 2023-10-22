加薩走廊阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）17日遇襲，釀成約500平民喪命，美國有線電視新聞網（CNN）21日分析指出，攻擊並非來自以色列，可能是一枚來自加薩的火箭在空中解體後，火箭殘骸掉落醫院院區引發大爆炸。

加薩走廊阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）17日遇襲釀成約500人死亡，CNN分析可能的爆炸原因。

各界都在分析到底誰炸了加薩醫院，以色列稱，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）一枚「失控火箭」誤炸醫院釀成悲劇，不過半島電視台（Al Jazeera）查核團隊Sanad調查後稱，當天以色列飛彈防禦系統「鐵穹」（Iron Dome）攔截了所有來自加薩的火箭，因此排除巴勒斯坦火箭發射失敗引發爆炸的說法。

CNN 21日指出，團隊重新檢視數十支網路影片、媒體轉播畫面、CNN在加薩記者所錄下的影片，以及衛星畫面進行比對與分析，推測一枚從加薩發射的火箭在空中解體後，火箭部份殘骸掉落阿里阿拉伯醫院院區引發爆炸，多名武器及爆裂物專家在檢視過證據後也同意這是最可能的解釋，並非以色列對醫院進行空襲。

CNN檢視半島電視台當晚在加薩走廊的轉播畫面，畫面捕捉到多枚從加薩發射的火箭，多位專家指出，影片顯示一枚火箭在空中故障，之後墜落醫院院區，不過專家們都強調，無法確定火箭故障與醫院發生爆炸是否相關，因為難以計算故障火箭的飛行軌跡。

歐洲飛彈專家希勒（Markus Schiller）推測，一枚火箭失靈，因某種原因在空中解體，火箭殘骸墜落停車場，殘餘燃料起火後點燃車輛及醫院裡的燃料，引發大爆炸，「但我沒辦法證實，如果火箭失靈，是沒辦法預期它的飛行路徑及行為的」。

美國退役空軍上校萊登（Cedric Leighton）表示，影片中的空中爆炸與「失靈火箭一致」，他更指出，影片中的亮光與火箭試圖達到一定高度時燃燒燃料的情形一致。

畫面為18日，一名小女孩走過阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）爆炸現場。（圖／美聯社）

CNN提到，有傳言指，火箭在空中解體，可能是受到以色列「鐵穹」飛彈防禦系統攔截所致，專家們稱，沒有證據顯示火箭遭到攔截，以色列也表示未在加薩使用「鐵穹」系統。

不過上述分析與半島電視台Sanad團隊的調查有所出入，兩方都審視同一支轉播畫面，Sanad團隊稱所有火箭都遭到以國「鐵穹」系統攔截。

■爆炸現場彈坑「不夠大」 排除空襲

除了檢視爆炸前畫面，專家們也分析爆炸在醫院院區造成的坑洞大小，專家們一致認為，現場坑洞尺寸較小，與可預測軌跡的航空炸彈不符，因為這類炸彈會在撞擊時摧毀大部分物體。

As speculation continues around the attack on Al-Ahli Arab Baptist Hospital in Gaza, Bellingcat researchers have been analysing footage from the explosion. We’ve identified a possible impact site, a crater visible from several angles. https://t.co/AEC374vzHq — Bellingcat (@bellingcat) October 18, 2023

前軍事情報分析師加拉斯（Marc Garlasco）強調，醫院遇襲絕對不是源自於空襲，他稱即使是最小的「聯合直攻彈藥」（Joint Direct Attack Munition，JDAM），也會留下3公尺的彈坑。聯合直攻彈藥是美國提供給以色列的導引空對地系統。

英國武器專家科布-史密斯（Chris Cobb-Smith）表示，坑洞「不夠大」讓他排除了使用重型、空投炸彈的可能性

一名武器專家表示，爆炸現場更具有「火箭打擊的特徵」，「有殘餘火箭燃料或推進器燃燒的痕跡」。