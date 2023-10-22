桃園一名郭姓男子，去年（111年）11月15日晚間，與戴姓男子發生爭執，郭男瞄準戴男左下巴出拳猛力攻擊，戴男重心不穩倒地，頭部撞擊地面，導致右側頭骨骨折、顱內多處出血，送醫搶救3天後傷重不治，郭男被依傷害致死罪判處有期徒刑4年。

戴男父母與妻子請求喪葬費用、醫藥費用、扶養費及精神慰撫金等損害賠償。戴母請求郭男應給付391萬9791元，戴父請求應給付361萬1940元，戴妻則請求200萬6313元。

法院審理，戴母為辦理戴男喪葬事宜，支出納骨塔規費及喪葬服務費共9萬元，醫藥費用6313元，應屬有據。扶養費用：戴男死亡時，戴母48歲、戴父55歲，均未達勞基法規定強制退休年齡65歲，足認均有工作能力，並非不能為維持生活。

審酌戴父、戴母名下財產不豐，戴父所有之住所且薪資所得均為0，認應自65歲強制退休年齡屆至後，即不能維持生活，而有受子女扶養之必要，戴父、戴母應自65歲起算得請求賠償扶養費。

依據內政部統計處公布之110年女性全國簡易生命表，戴母的平均餘命為37.65年，則其自65歲起算，得請求扶養之期間為20.65（計算式：48＋37.65－65＝20.65）年。依行政院主計處公布平均每人每月消費支出，作為計算扶養費之基準，戴母居住在新北市，110年度每月消費支出為2萬3021元，每年應以27萬6252元為計算基準。

對戴母負扶養義務之人尚有女兒、丈夫，故死者原應負擔扶養義務比例應為3分之1。以霍夫曼式計算法扣除中間利息（首期給付不扣除中間利息）核計扶養費金額應為132萬9791元。戴父依同計算標準，得請求扶養費金額應為111萬1940元。

法官認，精神撫慰金依據郭男、戴男父母及妻子的身分背景、地位及經濟狀況等，認3人精神上所受損害，應各請求180萬元為適當。法官日前依法判決，郭男應給付戴母321萬9791元、戴父291萬1940元、戴妻180萬613元。可上訴。