百萬YouTuber愛莉莎莎因經常在社群媒體上分享流行趨勢及私下生活，而受到大批網友的喜愛。常常遇到怪人怪事的她最近在社群平台曬出一段影片，只見片中有一名詭異男子故意朝她相撞，最後愛莉莎莎拿出手機威脅對方要報警，對方才作罷。

愛莉莎莎透露，當她閃掉該名男子時，對方又故意衝過來，還口出狂言喊：「看到小鳥要抓而已」，她試圖要換方向離開，但男子無論如都試圖往她身上撞，害怕的她愛只好一直閃掉。最後，愛莉莎莎忍無可忍拿出手機威脅要報警，叫對方趕快滾，男子才走掉，讓她氣喊：「MD遇到的變態，多到可以收集一個新北變態圖鑑了」。

愛莉莎莎分享事情經歷。（翻攝自IG）

事實上，這已經不是愛莉莎莎第一次遇到性騷擾，她曾經透露自己與一名演藝圈大哥在同場聚會後，因為聊到彼此都住台北市士林區，對方貼心說順路載她回家；豈料，在到她家門口後，大哥竟直接強吻她， 當下愛莉莎莎說她只能雙唇緊閉，心裡覺得對方很不禮貌，但也不敢多做其他反應；接著愛莉莎莎就打算開車門趕快離開，對方卻拉住他問說，「我可以上去（妳家）嗎」，所幸她馬上用有室友當藉口，大哥馬上邀約上Motel，她也秒回不用了謝謝，就迅速離開現場回家。

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