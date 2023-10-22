2024藍白是否能合作備受外界關注，中廣董事長趙少康甚至還拋出，藍白若合作，「由民眾黨總統參選人柯文哲當正的，國民黨參選人侯友宜組閣」的構想。不過，國民黨台北市議員李柏毅爆料，有不信任柯文哲的藍營選民撂話，「寧可國民黨輸，也絕不要讓柯當正的」，此話引起了前立委郭正亮的強烈不滿，嗆問「個人生計重要還是戰爭？」

李柏毅昨（21）日在政論節目《TVBS戰情室》透露，有不少藍營支持者認為，柯文哲的發言太起起伏伏，有時表達善意，有時卻相當尖銳，如柯曾嗆聲侯友宜的「給你選也選不上」，就讓這些人聽了覺得刺耳。李柏毅認為，正是因柯文哲起起伏伏的個性，使得不確定性增加，導致藍營支持者不信任他，有了「國民黨寧可輸，也絕不要讓柯當正的」的想法。

此話引起了同為來賓的郭正亮不滿，他先是嗆問，這些支持者「寧可賴清德當選？要面對戰爭？」也怒斥李柏毅，作為國民黨的民代，為什麼不問他們上述問題？李則回應，他是在反映這些人的心聲，不會去挑釁他們。

郭正亮繼續追問，對這些支持者而言，個人生計比較重要還是戰爭？李柏毅則說，他們認為，由於柯文哲的不穩定性，當選總統後「還是會用騙的」，一樣無法安身立命。李柏毅也呼籲，對立狀況變高，是個很糟糕的現象，藍白雙方應盡快確立互信機制，否則再繼續拖下去，就算雙方成功合作，效果會越來越差。