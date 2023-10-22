受疫情影響，全國義消人員體技能交流活動停辦4年後今年復辦，昨在內政部消防署南投訓練中心共有26支義消隊伍參賽，新竹市義消在總隊長余邦彥親自率隊督軍下，各組選手一路過關斬將，最終獲得1項特優、2項優等、2項甲等之佳績，榮獲總成績第2名。

經過1整天的激烈競爭後，竹市義消雖然人數除離島外為全國最少，依然從全國22個縣市及4個港務消防隊中脫穎而出，獲得1特優、2優等、2甲等，計5獎項，僅次於新北市義消，竹市小義消大成就，奪得團隊總成績全國第二的優秀成果。

高虹安第一時間致電總隊長余邦彥道賀，表達榮幸並感謝義消人員幾個月來的辛苦訓練及付出，再度獲得佳績為竹市爭光。

高虹安表示，新竹市義消全國聞名，曾創下全國義消競技大賽總冠軍8連霸佳績，今年交流賽雖比賽模式與項目都與往年不同，義消弟兄們仍然不斷挑戰自己，不只為了比賽，也從中增進了新的消防知識與提升消防救災救護的技能。

義消總隊長余邦彥說，感謝所有領隊、教練及選手們長達半年盡心盡力付出，和犧牲晚上及假日的時間參與訓練，全心齊力為團隊爭取佳績，雖然昨日南投天氣炎熱，但絲毫不影響大家的衝勁，比賽開始後，各項目陸續傳出好消息。

消防局指出，受到疫情影響，全國義消人員競技大賽因此停辦4年，疫情解封後第一次恢復辦理，除轉型為全國義消人員體技能交流活動，更有別以往全國義消競技大賽中的拔河、小幫浦射水、基本繩結、消防裝備著裝及負重救生等項目。

此次與時俱進將交流活動項目更新為火災搶救、車禍救援、無人機運用、救護技術、繩索救援等5大全新項目，在竹市義消人數除離島外為全國最少的情況下，義消們仍全力投入，學習訓練新的5項競賽項目，藉由這個活動，能和全國各地義消單位好好切磋交流優秀技能，新的技能運用在各項消防中，也再次強化竹市的救災量能。