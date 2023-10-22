秋冬是腦中風好發季節，陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢就指出，此時節日夜溫差漸大，血管在快速收縮放鬆情況下，一旦血壓沒控制好，或年紀大血管壁彈性變差，就易導致中風。事實上，腦中風是有跡可循的，他提到，除了常聽到的眼歪嘴斜外，包含手腳或臉部突然發麻、無力；突然口齒不清；視力突然模糊；突然步伐不穩；突然不明原因的暈眩或頭痛等，都為值得注意的警訊，應盡早就醫治療。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享，中風可分為出血型及梗塞型2種，由於發作時間短，很容易被忽略，因此若能及早發現下列5大徵兆，就能盡早獲得治療：

1、手腳或臉部突然發麻或無力：腦中風會導致中樞型顏面神經麻痺，因此若是突然出現臉部表情不對稱、眼歪嘴斜、口水不自主流出，或是感到單側肢體或面部麻木、無力下垂等，都需要特別留意。

2、突然口齒不清或聽不懂別人說的話：當供應腦部的血液循環阻塞，或控制語言區出血，會導致腦細胞缺氧及養分，影響腦部功能，進而出現咬字不清、無法說話、答非所問、理解能力下降等症狀發生。

3、單眼或雙眼視力突然模糊：掌管視覺的腦部區域出血、缺血受傷，或是視神經受到壓迫等，都會造成突然地視力模糊、看到疊影，或視野缺損的狀況。

4、突然步伐不穩、失去平衡或協調：腦部血管破裂出血或阻塞，而壓迫到控制軀幹肢體區域時，則容易伴隨單側肢體無力、走路不穩、向某一側傾斜，甚至是無法活動等症狀。

5、突然不明原因的暈眩或頭痛：若是突然出現頭暈目眩、頭昏腦脹、感覺到特別疲累，或是有劇烈頭痛、噁心、嘔吐的症狀時，就要特別留意有腦中風發作的可能。

根據衛福部統計顯示，腦血管疾病在國人10大死因排第5位，平均約42分鐘就有1人死於此疾病。心臟外科醫師甘宗本先前提醒，中風治療分秒必爭，呼籲務必牢記「FAST」口訣，「F」代表FACE，觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱；「A」代表ARM，觀察患者兩邊肢體力量是否有不一樣，或有一邊肢體緩慢；「S」代表SPEECH，觀察患者講話是否清楚，有無大舌頭；「T」代表TIME，記下患者發病時間。

其中，記下腦中風的發病時間非常重要，外科醫師江坤俊說明，主要是關係到醫師後續是否要施打血栓溶解劑，因為有它的危險性在，建議不要超過3小時，否則會造成全身性大出血。