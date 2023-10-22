汐止人殷殷期盼20年的捷運汐東線又有新進展，基本設計經費16日獲工程會同意核定後，本周將要上網公告招標，新北捷運局表示，若能順利在2024年上半年決標，工期預估86個，可在2032年完工。

捷運汐東線總計畫經費376.93億元，中央先行匡列278.46億元，其中新北市負擔220.5億，中央補助57.96億元，剩餘98.47億元由基隆捷運分擔，工程經費上周在工程會審議核定通過。

捷運局說明，經費審議通過後，本周將上網公告招標，若能在明年上半年順利決標，根據據估工期86個月推算，將可於2032年完工。

總長5.56公里的汐東線共計6站，新北轄內共4.75公里，北市0.81公里，採LRRT中運量自動駕駛系統，每列車可乘載530人。SB13至SB15將與基隆捷運共線共站，共用社后機廠，SB14可轉乘台鐵汐科站。

未來汐東捷運與基隆輕軌整合後，可解決大同路重疊二個軌道系統為一個，以及減少道路交通與路寬不足問題並便利民眾轉乘。另汐止東湖段原僅通往東湖，與基隆捷運整合，可多一選擇通往南港，對汐止居民提供更便利的交通服務。