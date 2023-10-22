秋風漸起，到高雄市六龜區寶來、不老地區泡湯正是時候！遊客消費好康不停歇，交通部觀光署茂林風景區國家管理處表示，只要活動期間（2024年1月31日前）在合作店家消費滿500元，在「月月抽大獎」活動登錄，就有機會獲得最大獎Iphone智慧型手機！

茂管處表示，此次活動於2023年6月份起已抽出多位滿額消費抽Iphone的幸運兒，得獎者紛紛表示來寶來遊玩，超幸運！寶來、不老溫泉區除了提供養生精緻的泡湯體驗，也可與家人朋友同型順遊南橫公路、寶來花賞溫泉公園及茂林國家風景區等特色景點，體驗東高雄獨特山城的慢食、慢旅。

專屬遊程商品：theme.maolin-nsa.gov.tw/spring2023/ch/page-4.html#main <theme.maolin-nsa.gov.tw/spring2023/ch/page-4.html> 。

歡迎遊客參考22家合作業者資訊，踴躍參與！

活動方式與登錄方式詳如網頁：theme.maolin-nsa.gov.tw/spring2023/ch/page-2.html#main <theme.maolin-nsa.gov.tw/spring2023/ch/page-2.html>。也鼓勵遊客參考茂管處行事曆，獲得更多活動資訊(<http://www.maolin-nsa.gov.tw/03000329.html> )，邀您秋冬出遊抽好禮、吃好料最充實。