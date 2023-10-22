周興哲21日在上海舉辦第2場「Odyssey旅程」世界巡演，邀來單依純擔任嘉賓。（星空飛騰提供

周興哲20、21日在上海舉辦2場「Odyssey旅程」世界巡演，吸引大批粉絲支持。（星空飛騰提供）

周興哲20、21日在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦「Odyssey旅程」世界巡迴演唱會，順利落幕。升格當新手爸的他，在慶功宴上一談起2個月女兒瞬間眼冒愛心，「（女兒）非常可愛，工作出去回家後，看到有老婆、小孩、狗，很滿足」，並透露，雖然他很怕血，但仍親進產房陪產、剪臍帶，迎來女兒出生的第一刻。

他也表示，擔心自己看到血會暈倒，因此在產房內很專注地陪伴老婆，更以要開演唱會心情狀態來看待這件事，在剪臍帶時，他直說：「像是我要剪綵帶的感覺，會跳開自然反應，因為一心只想認真做好。」當看到女兒被醫生從肚子裡拉出來後，他十分震驚，「Baby很像假的、紫色的，Oh my god，這是真的人類，是我的女兒，很感動。」

他樂當女兒傻瓜，只要有空檔都會照顧女兒，享受抱著女兒的時刻，「她會對著你笑，很可愛，看不膩」，現在時常對女兒喊「Dada」，很期待女兒之後開口喊「爸爸」，他每次外出工作都會看著女兒照片、視訊，「（小孩）長得很快」，還提到先前錄製新歌〈不喜歡沒有你的地方〉是在心裡想著女兒來唱的，「我要照顧她一輩子，真的是自己女兒，這是新的感覺。」

他的老婆趙岱新、父母、哥哥及弟弟等家人都特地赴上海站演唱會支持。趙岱新產後僅2個月，快速恢復好身材，被問及拚第二胎？他笑說，順其自然，現在看到老婆慾望依舊？他甜蜜喊：「當然。」

周興哲「Odyssey旅程」上海站第2場迎來嘉賓單依純，同是情歌〈愛你的時候〉原班人馬首度合體演唱這首歌，周興哲說，很欣賞《中國好聲音》冠軍單依純的聲音，形容她的演唱功力很厲害、出神入化，讓他非常嘆服，單依純則感謝說，〈愛你的時候〉是她3年前出道的第一首歌，當時周興哲允諾要邀約她當演唱會嘉賓，如今2人果真同台飆唱，她興奮說：「受寵若驚，3年前的約定實現了，來這裡跟大家見面很開心，好幸福。」

他即將赴新加坡開唱，隨後將進劇組拍攝影集，長達4個月，坦言這次演戲是很大挑戰，事前上很多表演、武打及做菜課程等；他明年將迎來出道10週年，計畫展開大陸巡演，粗估舉辦30場演唱會，期待與各地粉絲見面。