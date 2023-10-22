民眾黨總統參選人柯文哲昨稱他在美國讀書時，黑人清潔工最晚到校引發爭議，賴清德競總發言人趙怡翔22日表示，柯文哲已經不是第一次把歧視言論當有趣，一次又一次重傷台灣國際形象，完全是不適格的總統候選人。

趙怡翔指出，柯文哲過去的歧視言論爭議一籮筐，他舉例，2015年，他嘲笑英國鐵道貿易團的懷錶是「破銅爛鐵」；同年，他接受美國媒體專訪時表示「殖民越久越進步」；2019年，他宣稱600萬人遭到屠殺是「猶太人最大的宣傳」。

除了歧視言論，趙怡翔直指，柯在國際上的失言表現更是罄竹難書，例如2023年柯會見麻生太郎時，誤把對方認作是安倍派；同年訪日時，宣稱「自民黨幹事長」告訴他「台灣沒辦法加入CPTPP」，事後被揭穿根本是「自民黨參議院幹事長」，且對方完全沒有說過這種話；同年，民眾黨官網上大剌剌寫上「Vote “White” Vote “Right”」的種族歧視字眼，事後柯文哲卻把過錯推給小編疏失。

趙怡翔質疑，從種族到職業、從性別到國際，柯文哲過去以來的行為不斷重傷台灣的國際形象， 柯個人覺得幽默有趣，在國際友人間早已是笑柄。

趙怡翔表示，台灣的國際形象在蔡英文總統上任後，現在是史上最好。國家元首應應秉持著多元、尊重、共融的進步價值，堅定、持續地和世界民主陣營站在一起。柯文哲這樣的行為，根本就是錯把歧視當有趣，完全是失格的國家元首候選人。