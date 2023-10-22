田慧振在5個月前突然賣房。（資料照片）

韓國影帝李善均曾主演《寄生上流》、《我的大叔》等知名作品，近日被爆染毒，愛家好男人形象大傷，手上作品也岌岌可危，韓媒22日表示，警方最快會在下週傳喚他到案說明，為了對進行毛髮檢測，正在申請扣押搜查令。另外，網友也翻出他的星妻田慧振曾在今年5月緊急脫手了一棟位於首爾江南的房產，疑似是賣房變現。

據韓媒「Channel A News」報導，警方上個月收到首爾江南有家聲色場所有人在吸毒的線報後，開始著手進行調查，涉毒的8人，部分人已被立案偵查，除了李善均外，還有南陽乳業外孫女黃荷娜、練習生韓瑞熙，而當初找到李善均本人的關鍵原因，是因為他的名字出現在毒販的通聯紀錄和銀行帳戶交易中，因為對方揚言要爆料李善均吸毒的事實，雙方前前後後共聯絡了10多次，李善均總共匯了高達韓幣3.5億韓元（近900萬台幣），才會被警察盯上。

另外，韓媒也翻出他的星妻田慧振在5個月前剛賣掉一棟地下1層、地上8層的建築物，因為是才購買不到1年，且當時是以低於市價140億韓元（約3.4億台幣）賣出，中間只有10億韓幣的價差，扣稅後根本沒有獲利，當初新聞爆出時，外界就十分疑惑她的這項舉動，不過如今看來似乎是為了拯救老公李善均，當然也有網友猜測她是在為離婚做準備，提前整理財產分配。

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