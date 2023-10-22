萬聖節將屆，民進黨高雄市議員黃捷、新北市議員卓冠廷22日到台中市第三市場，扮演cosplay動漫角色，陪同黨第六選區立委參選人江肇國掃街，攤商及民眾，大呼創意十足，要求握手合影，場面熱絡。

立委參選人江肇國表示，他的2位市議員好朋友黃捷和卓冠廷，以及東南區在地議員陳雅惠，陪同自己掃市場拜票。可說這次「四議員連線」各自扮演不同造型角色，比起平時掃市場更多了些趣味。希望給民眾新鮮感外，也用最誠懇的心來市場向大家拜票。

高雄市議員黃捷指出，江肇國曾是立委陳其邁國會辦公室的主任，而每一位從陳其邁團隊「訓練」出的政治工作者都是品質優秀的保證。希望讓對政治懷有熱忱、法案專業、熟悉地方需求的江肇國，能成功進到立法院，他一定會是優秀的立法委員。

新北市議員卓冠廷說，自己在台中市做新聞局長時，就常受到江肇國的「專業質詢」，江的能力好、歷練豐富。他若當選到立法院，絕對是最有戰力的立委，也可延續現任立委黃國書推動的建設、政策，接續為東南中西區民眾的福祉把關、爭取地方發展。

江肇國指出，第三市場除了讓隱藏在市場閣樓裡的台中市徽重見天日，並規畫市場立面的改建、公廁的修繕、立體空間的更新，將民意街結合文創園區成為具特色的文創市集。