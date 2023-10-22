護理師怡葶（Elle）擁有甜美臉蛋及前凸後翹的火辣身材，被鄉民封為「台灣最美護理師」，時常在社群放送美照的她，IG有45萬人追蹤，人氣持續高漲。近日她分享下班後的影片，讓網友直呼「要改行了」。

「台灣最美護理師」怡葶（Elle）有著一雙水汪汪大眼睛及魔鬼身材，不時也會上節目分享個人經驗，忙錄工作之餘，還會拍影片分享社群，讓她擁有另一斜摃身分網紅，在Instagram累積45萬人追蹤。今（22）日在IG分享了下班後的前後對比照，更提到要去按摩，只見怡葶上班時戴著口罩穿著護士服仍擋不住超兇上圍曲線，而她下班後的照片更狂，只見她趴在按摩床，使渾圓UU乍現。

影片曝光後，粉絲朝聖留言「肯定是女師，男師那受得了」、「該改行做按摩了」、「那麼好我幫忙按可以嗎」、「辛苦了」、「按摩本宮專業的」、「犒賞辛苦的自己」、「按摩要脫光光哦？」、「好美的體態」、「身材火辣」、「露點了」。