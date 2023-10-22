社群「社會事新聞影音」瘋傳一段影片，民眾目擊，桃園市觀音區台61線北上43.1公里附近，大潭橋下方涵洞，有駕駛把現場當成炫技賽車場，高速360度大甩尾。

大園分局交通組警務員王瑞宏表示，方將調閱沿線監視器追查涉案車輛，通知車主到案說明，依公共危險罪嫌送辦。

翻攝社群「社會事新聞影音」

警方也於今天（22日）凌晨執行防制危險駕車勤務，共取締無照駕駛6件、遮蔽號牌2件及其他交通違規2件，合計10件，警方將持續勤務加強取締，呼籲民眾切勿有競速、危險駕駛等行為，遵守交通安全規則，維護用路人安全。