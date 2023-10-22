2023第58屆金鐘戲劇頒獎典禮昨（21）日晚間順利落幕，鍾欣凌獨挑大樑扛下戲劇節目主持重任，活潑、幽默的主持風格，受到許多觀眾讚賞，她本人也親自發聲。

鍾欣凌昨晚與台下藝人們活潑互動，成功帶動現場氣氛，獲得觀眾大力好評，今（22）她透過臉書喊話：「想謝謝昨天接住我的天使們」。並透露主持心聲，坦言很緊張：「昨天，很緊張，沒有跌倒，有好好講話，沒有被口水嗆到，我覺得一切都挺好，希望你們也覺得很美好」。

鍾欣凌幽默主持風格，受到許多網友誇讚 。（圖／翻攝自鍾欣凌 臉書）

貼文引發許多網友大讚「超棒的～讚啦」、「妳表現真的很棒！」、「台風超好，棒棒棒」、「我好愛！喜歡你機智的化解尷尬，輕鬆的炒熱氣氛，嚴謹的對待每一個細節」，連嘉賓彭佳慧也留言表示「欣凌好讚」。

日前鍾欣凌出席金鐘獎典禮主持人公布記者會時，被問到有沒有為了主持金鐘瘦身？她大方回應「為什麼一定要瘦身？為什麼女藝人就要瘦身？」呼籲女性朋友們做自己，笑稱「91公斤啦！」，大方曝光自己體重。