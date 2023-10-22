樂天女孩人氣啦啦隊成員林襄擁有甜美臉蛋和火辣身材，在球場上賣力應援的可愛模樣迷倒大批球迷，近年人氣水漲船高，接下許多代言與主持的工作，今年8月她與小4歲的樂天桃猿球員馬傑森被拍到牽手回家過夜，因此傳出戀情，近日林襄與好友張雅涵上節目談到此事，張雅涵忍不住直呼：「她一直對我說謊」。

林襄近日和張雅涵一起上《小姐不熙娣》，她大讚張雅涵雖然人嬌小，卻非常有男友力，張雅涵都會把事情安排好，所以跟她一起工作都很放心，相處起來也很放鬆，張雅涵透露：「因為平常都是我在罩她的，就是她情緒比較容易有波動，然後我就是要很負責照顧她的情緒」，只要林襄有了情緒，張雅涵會安撫對方，林襄直接說「因為我很常出事，然後出事的時候就先尋求她的幫忙」，林襄委婉表示最近有被跟拍、曝光的事件，疑似說的就是與馬傑森的戀情，這件事情她瞞著張雅涵，讓張雅涵有點難過，但張雅涵還是先照顧林襄的情緒，要她別擔心。

（來源／影片取自小姐不熙娣YouTube，如遭刪除請見諒。）

張雅涵事後才坦承有點難過林襄沒說，林襄舉例和馬傑森被拍的事情，讓小S直接問「那不是妳男朋友嗎？」林襄也只好默認，表示這段戀情瞞了所有人，就連張雅涵都不知道，令張雅涵下重話「她一直在對我說謊」，感到又生氣又難過，後來新聞出來後林襄第一時間密她，她也就釋懷了。