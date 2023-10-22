國民黨總統參選人侯友宜今出席全國侯友宜青商之友後援會成立大會，並以青年夥伴，國家未來為主軸提出青年政策五大主張，包含「青年發展署從教育部移撥至國發會」、「召開青年國是會議」、「擴大公共政策網路參與平台參與機制」、「續推18歲公民權」、「提供初入職場青年每年50萬意外險2年」等，將青年視為國家的未來夥伴，增加青年參與管道，在國家長遠發展的高度下來整合規劃青年事務，並要跨部會給予全面支持。

侯友宜指出，青年政策五大主張包括，一、「青年發展署從教育部移撥至國發會」，提升青年事務的跨部會協調能力，以國家長期發展的高度整合規劃青年事務。二、「召開青年國是會議」，公開徵選青年代表，辦理多次、深度事前工作坊，青年深入討論政策內容，並以未來十年國家重大施政方向為主題。

侯友宜表示，三、「擴大公共政策網路參與平台參與機制」，提案附議數超過5萬人，由行政院院會正面回應；超過10萬人，由行政院召開公聽會。積極回應民意，促成民意與各方利害關係人對話。四、「續推18歲公民權」，擴大青年參與機會。

侯友宜說，最後「提供初入職場青年每年50萬意外險，持續兩年」，針對18-25歲正要開始起步的青年，每人提供2年的意外保障，包括意外險、意外傷害醫療實支實付、職業傷害險，經費初估19億元，照顧190萬名剛入社會的青年。

侯友宜強調，現在青年不管就學、就業、成家與過往有不一樣挑戰，國家目前面臨少子化、老年化的挑戰，青年人就扮演很重要力量，青年的力量崛起，國家才能往前走，因此政府要為青年人鋪出一條康莊大道。