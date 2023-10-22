台灣少子化嚴重，不少學校因為沒有新生就讀只能選擇廢系，更誇張的甚至是廢校。一名網友透露，吃飯時聽到別桌的國小生聊天，小朋友對於爸媽那個年代一班有50人感到相當吃驚，反而讓該名網友傻眼說「經歷過一班50人的年代真的有這麼老嗎？」

鄉民「G2S」昨（21）日在PTT女板表示，中午與同事外出用餐時，聽到隔壁桌的小學生在討論班級人數，小朋友們對於爸媽小時候一個班上有超過50人的狀況感到相當驚奇，稱現在一班光是20多人，就讓他們已經快沒辦法把所有同學名字記起來了，反而讓該鄉民與同事相當震驚，詢問其他人「經歷過一班50人的年代真的有這麼老嗎？」

其他網友紛紛說「三十幾歲世代一班40人，50人要真的很老，小學生父母應該沒這麼老吧」、「應該是阿公的年代吧」、「我小六時班上58個」、「我座號57號」、「看地方，有些學區當年一堆硬掛戶籍要進去讀」。

也有不少人分享「七年級，小一小二一班四、五十個，小三後用增班拆班變一班三十幾個」、「以前讀秀山國小一班60人，一個年級30幾班」、「永和秀朗國小學生曾經有一萬兩千多人，全世界最多人的國小，因為真的塞不下，旁邊再弄一個秀山國小」。