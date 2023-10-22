台中洲際迷你蛋22日繼續上演號稱明年新聯盟預演的夢想聯動交流賽，21日不敵地主PLG夢想家的上季T1聯盟冠軍新北中信特攻，竟然靠著傑卡最後關頭連拿12分的誇張火力表現，最後以99比86擊敗PLG桃園璞園領航猿，總算稍微討回一些顏面！

杭州亞運國手謝亞軒上半場就投進兩顆三分球，搭配飛克、譚傑龍、魏嘉豪等人支援火力，特攻上半場很快就擴大領先到兩位數，反觀領航猿則靠羅倫斯、沃許本兩名洋將苦撐，上半場結束，特攻54比46領先，謝亞軒與飛克半場各拿13分。

打到末節場上局面突然產生變化，領航猿打出12比1開局，反以84比82超前，但打到比賽還剩4分多鐘，場上進攻計時器突然故障不動，也讓比賽因此延誤快10分鐘才重新開打，沒想到重新開打之後，場上就變成完全看特攻洋將傑卡一個人表演。

因為重新開打後，傑卡先是兩罰俱中，接著投進三分外線與中距離，最後又是兩罰俱中、投進三分球，完全靠他一己之力，特攻打出誇張12比0的比賽收尾攻勢，反觀領航猿竟然從那次計時器故障之後，比賽最後4分多鐘1分未得、彷彿中邪。