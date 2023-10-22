台中市西屯區1名王姓婦人，日前在銀行剛開門時，便前往領錢，表示要與朋友合夥購地，所幸行員及時發現異狀通報，警方到現場勸說，加上王婦帶了錯誤的印章，因此「配對失敗」無法領錢，順利保住100萬元。

台中警六警分局何安派出所員警廖彥霖、周俊翰，10月16日上午9時許，解惑銀行通報指稱，西屯區台灣大道2段上的一家銀行，有婦人疑遭詐騙，需要警方到場協助。

員警趕抵詢問現金用途，王姓婦人（70歲）一下說是要繳房租，又說要與人合夥購買土地，在改口要借款給友人，還要購買宮廟所需物品，最後卻說「只是想放錢在身上」，前後說詞不一。

員警在現場好說歹說，王婦仍不願清楚交代用途，員警更加確定婦人遭到詐騙，苦口婆心地勸說，不斷以各種案例解釋給婦人聽，所幸印章「配對失敗」幫了大忙。

王姓婦人誤將開戶印章帶成自己的印鑑章，因此無法順利提款，老天爺也鐵了心不讓其提款，婦人這才願意靜下心來聽員警訴說，發現自己差點受騙上當，婦人事後也感謝行員及警察的協助，替她保住辛苦錢。

警方呼籲民眾，收到不明投資訊息或是投資廣告，切勿輕易相信，如有疑慮，應撥打110及165反詐騙諮詢專線詢問，以免落入詐騙集團的圈套。