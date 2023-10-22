中信兄弟21日以6比11不敵樂天桃猿，左投張祖恩在4局下留下2出局滿壘危機，退場後被轉播畫面拍到落淚的畫面，今天賽前被問到此事，他笑說昨天是自己沒有撐住，「這是最後一次在球場上落淚。」投手教練王建民也要他抬頭挺胸繼續面對未來的挑戰。

張祖恩昨天3局登板，單局被敲3支安打、投出1次四壞保送，失2分讓比分擴大到0比6，最終中繼1.2局失2分皆非責失，退場後被拍到落淚的畫面，今天他與李振昌被降下二軍，例行賽提前結束。

今天賽前被問到此事，張祖恩有些不好意思的說：「昨天表現沒有很好，就沒有ㄍㄧㄣ住情緒這樣。」而他在受訪時一旁的德保拉用中文喊：「愛哭鬼、愛哭鬼」，讓張祖恩哭笑不得，「昨天美美（鄭浩均）也是一直笑我，要哭也哭好看一點。」

張祖恩知道這是隊友想要讓他放鬆情緒的另類打氣方式，賽後也有很多教練、隊友跟他談話，「這都是成長的過程，這應該是我最後一次在球場上落淚，不會再在鏡頭前哭了。」

因為知道昨天的比賽對球隊爭奪季後賽門票十分重要，才19歲的張祖恩也對自己期許很深，因此昨天表現不如預期才會淚崩，「教練會派我就是相信我的能力，學長們也都很努力，我也不想放棄，所以對自己表現有點小小失望。」

牛棚投手教練艾迪頓在張祖恩退場後也告訴他，收拾好情緒後就到場邊為隊友加油，賽後回到房間後他也看了一下自己比賽的畫面，「其實想想真的沒必要哭，既然我選擇了這條路就要堅強一點。」他也提到，賽後也收到很多球迷的打氣、關心訊息，「不要因為害怕失敗而不敢去做。」