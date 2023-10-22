南投縣立委蔡培會舉行營養午餐專法座談會，邀請全國營養師、家長、餐盒業者與農糧署、教育部代表與會。曾雪蒨攝

南投縣第2選區立委蔡培慧與不分區立委陳培瑜，22日在農糧署中興興村辦公室舉行兒童校園午餐公聽會，邀請營養師、家長、團膳業者與農糧署、教育部代表與會，與會代表對於設置「營養午餐專法」，提高校園午餐營養師聘用比例有共識，希望讓學童午餐不只吃得飽還要吃的健康又營養。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信認同該法並表示，目前餐盒公會一天會供應200萬份的學校午餐，負責全台高達7成學校午餐，包含公辦民營、民辦民營，但現在礙於沒有母法的規範，因此22縣市有22種作法，導致學校午餐的狀況成了多頭馬車，所以認同應該制定專法，並強調制定專法的同時，勿遺棄現有供應商。

蔡培慧今天在南投中興新村農糧署辦公室召開「學校飲食教育現況困境及改善方案」，她認為推動學校飲食教育制定專法是迫在眉睫之事，尤其專法應包含建立食材供應平台，採購食材前的把關及後端用餐檢驗、留樣等規範，並應區隔人力、食材、設備的經費用，仿日、韓建立廚工支援體系，解決學校管理廚工及缺工問題。

另對於許多學校面臨廚工缺工嚴重，主要是大多廚工都領日薪，連員工旅遊等保障都沒有，她認為應該提高廚工人力的費用，並加強辦理自強活動等福利，提高廚工就職意願。

另她也強調學校午餐結合食農教育的重要性，包含「食當地、吃當季」，減少運輸成本也減碳環保，另外使用筷子而非為了趕時間只使用湯匙用餐等加強飲食文化教育，才能讓孩子從學校午餐中學習。

立委陳培瑜認為，雖然專法制定不易，但是推動專法是有急迫性、必要性的，她並建議將飲食教育可以上綱國安計畫，避免我國飲食文化流失，如韓國製播如何製作泡菜的節目，並於國際串流平台呈現。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘指出，日、韓小學生的平均身高大於我國孩童，營養午餐不應為福利政策，而該補足孩童的營養，所以他認同制定專法，改善現在地方政府、教育部、衛福部及農業部多頭馬車的管理方式。

近年積極投入學校午餐輔導的營養師公會全聯會理事許文音認為，日本、韓國學童午餐以餐盤供應，我們卻將全部菜色混雜在同一碗中，「再美味也被打菜打到沒食慾」；另現行制度250名學生才能聘請一名廚工規定太苛刻，導致偏鄉地區缺工嚴重，建議在設備、人力費用應該分別支應，並提供偏鄉營養師加給作為誘因，以提高營養師留任偏鄉地區。

對於各代表建議，農糧署副署長蘇茂祥肯定制定專法的方向，農業部將持續推動食農教育法與營養午餐結合；教育部國教署專門委員薛承佑則表示，教育部未來將加強專案經理人職前訓練，且日後中央廚房整建工程將請執行單位納入專家經驗，並與立法院合作共同推動制定專法，飲食教育也將朝營養師與教師共備飲食教育課程努力。

蔡培慧整合座談會上各界意見後表示，上周她已經針對推動營養午餐專法召開記者會、今天舉行座談會，下周將會跟黨團立委與教育部農糧署議定未來設立專法的計畫。