電影《夢想紅舞鞋》聚集澳洲多位新生代芭蕾舞者共同演出，細膩刻劃一名年輕、才華洋溢的芭蕾舞者，因走不出喪姊之痛，而離開舞台、放棄自我，卻在因緣際會下重新接觸舞蹈，發現自己始終無法放下最愛的芭蕾，在同學、師長、朋友的鼓勵下，一步步重新站上舞台的勵志故事。

作為一部以芭蕾舞為核心的電影，本片團隊在劇本階段便決定要讓演員如實演出所有舞蹈場景，找來兩度在美國國際青少年芭蕾舞大賽拿下金牌，並擔任林肯藝術中心、甘迺迪中心等國家級表演場地的客座舞者茱麗葉．達赫蒂擔綱主演，與澳洲新生代芭蕾舞者喬爾．柏克、普里姆蘿絲．柯恩等人，共同以精采曼妙的舞姿，結合當代視角演繹經典芭蕾舞之作《紅舞鞋》。飾演女主角小珊的茱麗葉表示，「電影與《紅舞鞋》的故事有著巧妙的連結，當舞者穿上紅舞鞋，就像被施了魔咒一樣終身難以放下跳舞這項志業，女主角小珊就是如此！」

茱麗葉．達赫蒂是一名活躍於美國、澳洲的演員、舞者。她的母親出身舞蹈世家，因此她從小便開始學舞，並兩度在美國國際青少年芭蕾舞大賽拿下金牌，並擔任林肯藝術中心、甘迺迪中心、無線電城音樂廳等國家級表演場地的客座舞者。她更在15歲時登上TEDx演說，闡述一名青年藝術家追逐夢想的勵志故事，感動無數人。對於自己的芭蕾之路，茱麗葉表示因為母親家族的關係，自己從很小便投入芭蕾訓練，「我媽媽很早就發現我對芭蕾的興趣和天份，因此她親自擔任我的老師，從基本開始教起，並帶著我參與大大小小的比賽，從此就在這條路上一路走下去。」

茱麗葉也坦言自己也曾和主角小珊一樣歷經叛逆期，「我和媽媽很常為了舞蹈爭執，她會把我趕出教室、趕出排練現場，而我也會不甘示弱地反擊，因為我們都很固執！但我很感謝她的一點是，她事後總是很認真聆聽我對舞蹈的意見，儘管當年我才十歲，她也很尊重我提出的異議，我很慶幸從小就能和她一起用專業的態度面對藝術！」