2023台中國際動畫影展於21日隆重舉辦短片競賽頒獎典禮，競爭激烈的「短片競賽」首獎，由王登鈺導演以《幽暗小徑的鬼》奪得，創下台灣作品首度奪得影展最大獎的紀錄。「學生短片競賽」首獎得獎者為德國導演阿內哈因 Arne HAIN的《最後的酒館》，「台灣短片競賽」首獎，則由呼聲高的張徐展導演以《熱帶複眼》奪得。今年台灣動畫作品表現相當亮眼，在競爭激烈的參賽作品中獲得評審一致肯定奪下多項大獎，為第9屆台中國際動畫影展畫下完美句點。

新聞局長鄭照新表示，今年動畫短片徵件創下歷屆以來最多國家與地區參賽紀錄，顯見影展在國際間已成為重要交流平台，今日更有幸邀請美國知名獨立動畫大師比爾普林頓、日本STUDIO 4℃動畫工作室社長田中榮子親臨頒獎典禮共襄盛舉，促進台灣與國際動畫產業的第一手接軌交流；此外本屆競賽經過評審們以故事結構、美術風格及媒材運用等進行多次討論，最終決選12部優秀作品，除了恭喜今年的得獎者外，也要謝謝每位動畫創作者的精采作品，更特別感謝影展期間從美國、智利、日本、韓國、香港等遠道而來的國際評審及創作者們，為影展帶來優秀的作品及分享。

影展執行單位台中市影視發展基金會執行長林盈志表示，「短片競賽」首獎今年度由台灣王登鈺導演的《幽暗小徑的鬼》奪下，是國際徵件競賽以來首位獲得短片競賽首獎的台灣創作者，再次肯定台灣動畫創作在國際舞台上競爭力。在國際上獲獎不斷的王登鈺導演，繼2019年以作品《金魚》獲得影展的台灣短片競賽首獎及金馬獎最佳動畫短片，今年再度以《幽暗小徑的鬼》榮獲短片競賽首獎，其作品描述白色恐怖時代，地下政治組織中勇敢主張理念的女性-施水芳的故事。

林執行長說明，「學生短片競賽」首獎得獎者為德國導演阿內哈因 Arne HAIN的《最後的酒館》，描述飽受心魔困擾的主角，在思慮著如何結束生命時，偶然發現一間酒館裡聚集著無法融入社會的人群，本片以古怪的造型，帶領觀眾陪同主角探索生命中的美感，獲得評審青睞。來自德國的作品《卸下面紗》拿下「評審團獎」，法國的《同行》與台灣的《泅》則共同獲得「傑出創作獎」。

擔任今年決選評審之一的智利導演雨果科瓦魯比亞斯表示，身為去年的短片競賽首獎的得主，今年的入圍作品令他相當驚艷，尤其是台灣的短片作品，無論是在故事脈絡或藝術層次的表現都非常傑出；同樣為決選評審同時也是廣島動畫季策展人的土居伸彰也表示，非常開心能在台中國際動畫影展看見許多振奮人心的作品，期待日後能有更多動畫交流的機會。

「台灣短片競賽」首獎由張徐展以傳統紙紮工藝結合逐格動畫所拍攝而成的《熱帶複眼》獲得，劇情改編自東南亞民間故事「鼠鹿過河」，帶領觀眾從蒼蠅的複眼視角觀看具世界共通性的民間故事，該片也是第59屆金馬獎最佳短片動畫及第45屆金穗大獎的得主，更獲得薩格勒布國際動畫影展評審特別推薦獎。「台灣學生短片競賽」首獎由榮獲「學生短片競賽-傑出創作獎」的得主李若禔《泅》一舉拿下，作者以她外公的人生為創作來源，從孫女的視角一窺身為長子的阿公，為家庭犧牲北漂打拼的故事。而「最佳美術獎」及「最佳故事劇情獎」分別由來自台灣藝術大學的秦彤《流向北冥》及國立台北藝術大學的張斯晴、蕭子秦、黃安睿三人共同創作的《ohshoot！挫屎！》拿下。

獲得「觀眾人氣票選獎」的台灣作品《鷺鷥河》，短短的影片中不僅關注環境，也著重於環境與人的關聯，以及環境消失對人的影響，觸動不少影迷的心；另外由上百位小小評審共同票選出的「最佳兒童短片獎」，則由阿根廷《旋轉木馬》拿下，該片以致力為兒童帶來樂趣和幸福的阿根廷旋轉木馬操作員為主角，透過精采的故事劇情及溫暖色調，深獲兒童喜愛。