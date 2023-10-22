台灣「啦啦隊女神」風潮從2018年開始興起，捧紅了好幾位台灣啦啦隊女神如林襄、梓梓、籃籃、巫苡萱等等，而樂天桃猿來自韓國的李多慧相當受到歡迎，最近又傳出，PLG聯盟富邦啦啦隊將迎來「最甜外援」，並釋出一段30秒影片，然而畫面卻刻意模糊，讓球迷議論紛紛，其中拍攝背景似乎也透露女孩是韓國籍。

富邦啦啦隊粉專Fubon Angels昨晚發文宣布：「Fubon Angels最甜外援即將降臨勇士主場！？現在有機會與『她』近距離互動囉，不要錯過任何一次邂逅的機會，2023-24勇士年度主場『FA動次席』現正熱賣中。」同時，粉專釋出一段30秒影片，只見一位身材窈窕、長髮及腰的「神祕女神」於畫面中現身，但轉身後畫面就一片模糊，引發熱烈討論。

雖然官方並未透露「最甜外援」真實身分，不少球迷留言瘋猜：「外援、南敏正？」、「富邦也打外援牌了」、「感覺是上次在新莊球場出現的！」、「以頭髮長度李晧禎可能性比較高」，網友認為很有可能是樂天巨人啦啦隊成員「李晧禎」。

從拍攝取景韓國釜山欣賞夜景的知名景點「The Bay 101」看來，富邦啦啦隊比照樂天桃猿、台鋼雄鷹，富邦挖角「韓國女孩」李晧禎的可能性相當高。李晧禎擁有「釜山女神」稱號，隸屬樂天巨人啦啦隊，也曾是三星獅啦啦隊的一員，除了長相甜美，還有著一雙逆天的長腿，個人IG有6.5萬人追蹤。