美國紐澤西州長Phil Murphy率領市府團隊來台，與台北市長蔣萬安會面，Phil Murphy表示，明年3月左右，紐澤西州在台辦事處即將開設，所以期待明年開設的辦事處不只是在台，更能透過台北串起在亞太聯繫的樞紐。

蔣萬安於臉書指出，很高興與Phil Murphy及紐澤西州政府團隊見面，2人都是 賓州大學校友，不但叫Phil Murphy州長，也叫學長，聊起費城歲月、紐澤西 印象，感覺特別親切。

Phil Murphy說，紐澤西州與台北一樣，都是以創新驅動產業發展聞名，雙方共享生技及資通訊優勢，也都擁有豐沛的高科技人才資源。對於內湖科技園區、南港軟體園區及投資台北辦公室特別感興趣，未來雙方也可以加深合作。

蔣萬安則提到，最近在全球各地推動的創業家護照計畫，希望能促進雙方新創產業交流。

蔣萬安並邀請Phil Murphy明年3月來台北參加智慧城市展Smart City Expo。Phil Murphy驚喜的說，這個時間點與紐澤西州在台辦事處開設的時機接近，這個機緣象徵雙方進一步合作的可能性，並肯定台北的發展與潛力，所以期待明年開設的辦事處不只是在台，更能透過台北串起在亞太聯繫的樞紐。

而聽聞Phil Murphy喜歡足球，蔣萬安也送上中華隊的球衣。Phil Murphy開心表示，他曾派駐在亞洲，如今時隔20多年再回到台灣，感受很深刻，因為臺北的魔力就在於人與人之間都能串起聯繫，在台北總能感到受歡迎，很暖心。

Phil Murphy則於X發文表示，很榮幸能與蔣萬安會面，蔣萬安作為有史以來最年輕的台北市長，為台灣的首都帶來了新的活力與領導力。