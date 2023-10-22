Bryce Harper and Kyle Schwarber have combined for 22 HR in the last 2 postseasons (11 each).



That is the most combined HR by a duo over a 2-year span in the playoffs in MLB history. pic.twitter.com/YHG66Xa2wV — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 22, 2023

費城人今年季後賽轟出23支全壘打，高居全大聯盟第一，「大炮二人組」席瓦伯（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Harper）近兩年一共包辦22發全壘打。根據《ESPN Stats & Info》指出，這是季後賽史上任兩年擊出最多全壘打的兩人組合。

第6局席瓦伯、哈波聯手開炮，兩支陽春彈幫助費城人多添兩分，他們彷彿就在競爭誰轟得比較遠，席瓦伯狂敲461英呎（約141公尺），哈波不惶多讓轟出444英呎（約135公尺），兩人效力費城人後各自敲了11轟。

美媒《NBC Sports》報導，目前費城人隊史季後賽全壘打紀錄，由席瓦伯、哈波，以及曾替費城人打下一座冠軍的沃斯（Jayson Werth）所保持，沃斯為費城人打了40場季後賽，席瓦伯和哈波則雙雙都在為球隊效力的第28場比賽達標紀錄，效率相當驚人。

費城人打線相當堅強，連今年季後賽敲了5轟的卡斯提阿諾（Nick Castellanos）都只能被安排在後段棒次，不過1支球隊中有3位選手在單一季後賽敲出5轟，費城人締造史上第3次紀錄，去年他們也靠著席瓦伯、哈波及本季報銷的荷斯金斯（Rhys Hoskins）寫下紀錄（都敲出6轟）。2017年太空人艾爾圖維（Jose Altuve，7轟）、柯瑞亞（Carlos Correa，5轟）和史普林格（George Springer，6轟）也完成一次。