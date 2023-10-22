朱延平導演表示沒有設限幾歲退休。（紅心字會提供）

朱延平導演今（22日）與蔡允潔、郭鬼鬼、許薇安、張耘芝等人出席由紅心字會、天帝教主辦的2023《SHOW 你的創意，詮釋中華文化》微電影頒獎典禮。談到林青霞將出席下月25日的第60屆金馬獎，朱延平開心表示：「很期待她的來！金馬60，林青霞絕對值得！」

朱延平表示，金馬執委會在投票「終身成就獎」時，林青霞是第一高票當選，「我們問她能不能來領獎，青霞非常高興，她就說了3個字『一定來』，所以第2天就公布了這個好消息」。

70歲的好友曾志偉8月因動脈瘤問題，低調來台進行心導管手術，術後在醫院休養一周，朱延平坦言有去探望，「那個手術算是很危險，好在現在都是微創，手術算是滿成功的，他大概第3、4天就下床走路、吃飯」。

他說，原本打算術後第2天就去探病，不料曾志偉一直婉拒，「他說因為我會講笑話，他怕他一笑，傷口就會痛，過了第4天他才說你來吧」，朱延平也特別準備豬腳、台灣小吃前去幫好友過運。

今年73歲的朱延平，不替自己設限要在幾歲退休，「拍不動就退休，就這麼簡單，像李行導演到80歲都還想拍。我們這行，尤其是導演，沒什麼退休規劃，只有市場不要了，或是身體真的不行，就非退不可了」。