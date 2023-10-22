《智富的人生：成功開啟具創造力的未來》，出版後大獲好評，目前預購量已衝進下週金石堂暢銷書排行榜。近日舉辦新書會。（柯宗緯翻攝）

16位來自各個領域的「隱形冠軍」創業家，清一色就讀國立中山大學管理學院EMBA的E24和AP110應屆畢業校友，將其人生創業、經營歷程寫成一本新書《智富的人生：成功開啟具創造力的未來》，出版後大獲好評，目前預購量已衝進下周金石堂暢銷書排行榜：商業企管類第1名。

中山大學校長鄭英耀表示，知識流出版新書《智富的人生》藉由EMBA CEO現身說法，不僅傳承創業精神，也承傳中山創新精神，一棒接著一棒。中山大學E24E聯會會長施采萱致贈EMBA在校生300本新書，與大家共享書中的智慧。她提到，新書中有8位女性傑出企業家，代表女力崛起。

中山大學管院EMBA執行長林豪傑指出，中山EMBA是全台唯一七度入選英國《金融時報》全球百大EMBA排名的學校，2023年名列全球第88名，今年參加全國EMBA商管個案競賽更勇奪3個冠軍。

中山E24和AP110同學將本書獻給母校，讓校友對學校的愛能夠延續、廣布。他們的成功奮鬥故事，是台灣隱形冠軍的代表，也見證台灣的經濟奇蹟。16位CEO包括：華生水資源生技總經理鄭玉鳳、沛爾生醫副總經理劉名羚、化石先生副總經理陳淑娟、清展科技監察人陳白沼、世華金屬科技總經理葉俊賢、大新醫院院長徐哲文、羅絲歐尼爾丘比國際智權董事長楊進雄、中國號誌工程監察人陳伊莉、久奈司體育事業董事長李鑑珉、宥盛科技副總經理楊智凱、龍達化粧品執行長陳艿葳、康順整合醫學診所院長洪志鵬、隆太國際總經理黃冠婷、理捷工程董事長蔡淑娟、鴻源國際企業總經理蔡宗諺、大順益鋼鐵總經理楊詠智等。