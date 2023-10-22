昆山媽祖回鑾安座儀式中，開放民眾鑽轎腳，同時有許多信眾夾道歡迎。（陳冠宇攝）

大陸華東地區規模最大、有「台商媽」之稱的江蘇昆山慧聚天后宮媽祖，在結束為期7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香諦緣活動之後，今日舉行回鑾安座儀式。疫情期間，兩岸實體交流暫停，昆山媽祖此次遊台，為兩岸恢復宗教交流再添一筆。

江蘇昆山慧聚天后宮2010年自台灣鹿港天后宮分靈入火安座，是大陸華東地區規模最大的媽祖廟，也是兩岸文化交流中心，並連續三年舉辦昆山媽祖回娘家活動。

今年活動由昆山媽祖文化交流協會、昆山慧聚天后宮、昆山市台協會共同發起，從10月16日起至22日結束，歷時7天6夜。活動期間，昆山媽祖從昆山慧聚廣場起駕，依次至新北板橋慈惠宮、台中大甲鎮瀾宮、台中南屯萬和宮、嘉義新港奉天宮、台南西港慶安宮、台南鹿耳門天后宮、高雄旗津天后宮參香並締結姐妹廟。同時，昆山媽祖還巡安賜福南京和昆山的台協會及在地台商台企。

今日上午，昆山慧聚廣場舉辦昆山媽祖回鑾安座儀式暨台灣民俗文化節開幕式，至此，「傳香諦緣、情繫兩岸—昆山媽祖遊台灣」活動圓滿結束，現場有兩岸民俗傳統藝術演出隊伍齊聚演出精彩節目。

昆山台商協會會長、慧聚天后宮負責人孫德聰表示，疫情三年，台商朋友和媽祖都沒有到台灣，這次昆山媽遊台灣，帶著媽祖從北到南走一圈，也跟台灣的媽祖宮廟聯誼，並與7個媽祖宮廟締結成姊妹廟；另一方面，也希望藉此讓更多台灣民眾知道昆山台商過得很好，媽祖在昆山也受到大眾的信賴。

談及昆山台商現況，孫德聰指出，從疫情到今年，當地台商的投資總額仍持續增加，因為有很多企業已經把家與總部安在這裡，且隨著他們的增資擴產，繼續留在昆山。他說明，較高端的電子類上游零配件，以及電動車相關產業，都在昆山繼續加碼投資。