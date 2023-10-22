Marz23於21日在北流舉辦演唱會。（華納音樂提供）

已故藝人安迪的兒子Marz23昨（21日）在北流舉辦演唱會，不僅媽媽阿娥（陳慧娥）、太太Lea、姊姊林吟蔚到場支持，近日傳出婚變的王陽明、蔡詩芸夫妻也現身力挺。2人一同出現感情看似已回升，而蔡詩芸昨晚參與金鐘獎典禮時被問到婚姻現況，也霸氣回應「一直都很好」。

Marz23是已故藝人安迪的兒子，昨開唱吸引大批粉絲朝聖，除了找來許多藝人好友擔任嘉賓；媽媽阿娥（陳慧娥）身穿鮮紅色上衣現身相當搶眼，與林吟蔚兩人開心合影，而Marz23也特別留了位子給在天上的爸爸，心意感人。Marz23感性說：「看到很多人Marz23帶給他們繼續走下去的力氣；但我今天要說帶給我力量的是這些我身邊的朋友及家人。」

此外，他還邀來歷年來合作的好友ØZI擔任嘉賓嗨唱〈情勒〉，2人更說只要〈情勒〉MV破千萬點擊，就來個「男男之吻」，ØZI甚至放話「舌吻也沒問題」，讓台下歌迷歡聲雷動；剛晉升人父的Marz23，也推出「假嬰兒」，並且抱著演唱〈94要靠北〉，唱完還把「假嬰兒」丟下台送給樂迷，直呼：「我要澄清這是節目效果，請勿模仿。」