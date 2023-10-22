全國牙醫界賴清德後援會成立。（洪靖宜攝）

民進黨總統參選人賴清德今天參加全國牙醫界賴清德後援會成立大會，會中，他表示自己是醫師出身，希望能為台灣社會奉獻健康，盼能聯合醫界將打造「健康台灣」，針對後援會提出投入經費推動長照、照顧偏鄉、打造全方位牙醫醫院、接軌國際4項訴求均支持，盼國人到了80歲還能有20顆牙齒。

民進黨總統參選人賴清德22日下午到高雄展覽館出席全國牙醫界賴清德後援會成立大會，包含行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁、小英之友會榮譽總會長陳時中都會現身助講，現場約湧入2000名支持者到場。

賴清德在支持熱烈歡呼下進場，他提到全國牙醫界賴清德後援會成立是決勝負的關鍵力量，請大家一起拉票，他笑說，像是為患者洗牙時可多洗10分鐘，直到答應支持賴清德為止，像是到菜市場買菜時也可以幫忙拉票，全面展開一起拉票，獲得最後勝利。

他提到，蔡英文總統上任後民主、自由和經濟指數各面向都有進步，不過，賴清德說，自己也曾經思考，若是擔任總統，相較過去幾任總統，可以額外奉獻什麼，他表示自己是醫師出身，應該額外奉獻台灣社會「健康」，希望聯合醫界，打造「健康台灣」，賴說，台灣平均壽命延長，但不健康餘命卻有8.4年，希望大家合作打造健康台灣，讓國人健康活得更久，因此需要牙醫界協助。

牙醫師公會全國聯合會理事長江錫仁也提出4點政策，如預防口腔衰弱、強化資源布建「幸福老化」，並均衡醫療資源，把牙醫送進偏鄉，另外設立全方位牙醫醫醫院和以醫帶產，與國際接軌，4年所需投資經費約60億。

賴清德表示，對於江錫仁理事長提出4點要求均表達支持，且經費也相當合理，他認為，牙齒是非常重要，無法用牙齒進食營養不夠，不健康抵抗力差就容易感染，醫療支出反而更多，且從小就要教育口腔衛生，每個人自我保健，社會建制普及牙醫服務環境，達到未來國人80歲至少還能有20顆牙齒的目標。